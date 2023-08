Nationalspieler wechselt auf Feuer-Insel Rhodos

Es sei vorgesehen, dass er der Startformation seines neuen Klubs angehört und mit mehr Spielzeit als zuletzt bei CB Breogan in der spanischen ACB rechnen darf, sagte Brajkovic. Er gehe in eine „gute Liga“ und sei „unglaublich glücklich, für Kolossos unterschrieben zu haben“. Schon nach dem ersten Gespräch mit dem spanischen Trainer Curro Segura, der zuletzt Burgos in der LEB Gold und dabei den routinierten österreichischen Center Rasid Mahalbasic betreut hat, sei klar gewesen, „dass ich unbedingt für Rhodos spielen will“, so der 24-Jährige.