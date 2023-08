Sind millionenschwere Transfers gerechtfertigt?

Aktuell ist das Sommer-Transferfenster in der österreichischen Bundesliga geöffnet. Die wichtigsten Transfergerüchte finden Sie bei uns im Überblick. Doch auch International gibt es derzeit einige heiße Spekulationen. So will der saudische Rekordmeister Al-Hilal 300 Millionen Euro als Ablösesumme für Kylian Mbappé hinblättern. Was denken Sie über die aktuellen Transferverhandlungen? Sind die Summen berechtigt oder fließt zu viel Geld durch die Fußballwelt? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!