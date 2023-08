„Ärzte finden dafür keine medizinische Erklärung“

Karl Weiß glaubt nicht an sie. Nicht an sein eigenes. Und auch seine Ärzte sind diesbezüglich skeptisch. Weshalb der Grandseigneur des österreichischen Faustballs nur 18 Stunden nach der Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Mannheim am Montag schon wieder im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern war. Auf der Onkologie, Abteilung 3D. Um seine Immuntherapie fortzusetzen.