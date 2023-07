Ofner trifft im Kitzbühel-Achtelfinale auf Molcan

Der Steirer Sebastian Ofner trifft am Mittwoch im Achtelfinale des Kitzbüheler ATP-Tennisturniers auf Alex Molcan. Der Slowake gewann am Montag das Hauptfeld-Eröffnungsmatch des Generali Open gegen den Franzosen Luca van Assche 6:4,6:3. Was Ofner über seinen Auftritt in Kitzbühel und seinen Kontrahenten sagt, sehen und hören Sie oben im Video.