Das Holi Fest in Linz: Schrill, bunt und laut

Knapp 3000 bunte Partypeople haben am Samstag das Leben und die Gleichberechtigung gefeiert. Im Linzer Hafen wurden gefeiert, getanzt und ganz viel Farbe ins Leben der Fans gebracht. „Es ist das schönste Event in unserem Tourplan. So viele gute Vibes uns ausgelassene Stimmung. Danke an die Holi-Familie!“, freut sich auch Mastermind Karl Weixelbaumer