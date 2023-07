US-Außenminister verteidigt Vorgehen gegen Assange

US-Außenminister Antony Blinken hat die anhaltenden Bemühungen seines Landes um Strafverfolgung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange verteidigt. Bei einer Pressekonferenz mit seiner australischen Amtskollegin Penny Wong am Samstag in Brisbane warb Blinken um Verständnis für den Standpunkt Washingtons. Die USA versuchen seit Jahren in einem juristischen Tauziehen die Auslieferung des gebürtigen Australiers aus Großbritannien zu erreichen.