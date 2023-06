Julian Assange verliert Berufung in London

Die Gefahr, dass der 51-jährige Gründer der Enthüllungsplattform nun tatsächlich an die USA überstellt werde (siehe Video oben), sei „nun so real wie nie zuvor“, hieß es in einer Mitteilung der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF). Seine Frau, Stella Assange, teilte mit, dass der gebürtige Australier einen weiteren Antrag am High Court stellen wird. Dieser wird bei einer öffentlichen Anhörung von zwei Richtern geprüft.