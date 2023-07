Teuflisches Angebot! Höjlund-Deal nimmt Formen an

Der Premier-League-Klub lässt sich den Jungstar, wie kolportiert wird, einiges kosten. United bietet einen Vertrag bis 2028 plus Option auf Verlängerung bis 2029 an, dazu sollen 65 Millionen Euro auf das Konto von Atalanta Bergamo fließen. Plus Boni versteht sich. Finanziell profitiert im Falle des Transfers auch Sturm dank einer Weiterverkaufsbeteiligung (drei Millionen brutto).