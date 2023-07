Verstappen: „Das schert mich einen feuchten Dreck“

„Wir hatten nicht genug Temperatur in den Reifen. Wir hätten einfach zwei Runden durchpushen sollen, wie ich gesagt habe“, schnauzte er Lambiase nach seinem letzten Versuch in Q2 am Funk an. „Aber du bist durch, Max“, entgegnete Lambiase, doch das brachte den Weltmeister offenbar erst so richtig auf die Palme. Seine Reaktion am Funk: „Das schert mich einen feuchten Dreck, ob ich als Zehnter durch bin. Das war schlecht durchgeführt.“