GP von Belgien: Sprint-Shootout ab 12 Uhr LIVE

Max lacht sich ins Fäustchen

„Das wird ein großer Spaß“, hatte Max Verstappen bei der offiziellen Medienrunde gelächelt, spätestens seit gestern ist klar, was der Weltmeister damit wirklich gemeint hat. Nachdem am Red Bull RB19 das Getriebe zum bereits fünften Mal (erlaubt: viermal) gewechselt wurde, muss Verstappen den morgigen Grand Prix von Belgien mit einer Startplatzrückversetzung von fünf Rängen in Angriff nehmen. In den sozialen Medien ging die Meldung durch die Decke, unterm Strich der Meinungen stand: Wo ist das Problem? Das wird sich wohl auch Verstappen denken, und sich - allein, wenn er sich das letztjährige Rennen in den belgischen Ardennen in Erinnerung ruft - ins Fäustchen lachen. Damals musste er ebenfalls wegen eines Grid-Penaltys (neue Motorteile) von Platz 14 losfahren, nach 18 Runden lag er bereits in Führung, und am Ende betrug sein Vorsprung 17,841 Sekunden auf seinen Teamkollegen Sergio Perez. „Das war wohl eines der besten Rennen von Max überhaupt“, lobte Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko wiederholt. Und die internationale Presse überschlug sich. „Lasst uns die Trophäe jetzt an Max überreichen. Es hat keinen Sinn, die Sache in die Länge zu ziehen“, schrieb „The Sun“. Man darf also gespannt sein, ob sich diese Schlagzeilen wiederholen. Alles andere wäre eine Überraschung!