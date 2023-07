Beuys, Baselitz, Basquiat: Salzburg feiert Ropac

Im Sommer 1983 eröffnete der gebürtige Kärntner Thaddäus Ropac eine kleine Galerie in der Salzburger Innenstadt - 40 Jahre später hat er Standorte in Paris, London und Seoul -, er bittet ab heute in Salzburg zur großen Jubiläumsschau. In den Anfangsjahren zeigte er vor allem Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und Deutschland, wie Georg Baselitz, VALIE EXPORT, Maria Lassnig und Arnulf Rainer, sowie eine Gruppe amerikanischer Künstler, darunter Robert Rauschenberg, Alex Katz oder Joseph Kosuth. Es waren jedoch von Anfang an ebenso erst aufstrebende Künstler wie Jean-Michel Basquiat, Keith Haring oder Gerwald Rockenschaub vertreten, die eine völlig neue Richtung in der zeitgenössischen Kunst einleiteten. Ropac’ Leitmotiv: „Als zeitgenössische Galerie nie den Kontakt zur jungen Kunst verlieren! Wir müssen die Zukunft mitgestalten, um relevant zu bleiben!“