Wo die Spielzeugträume unserer Kindheit schlummern

Jedes einzelne Stück könnte eine Geschichte erzählen, in der wohl von leuchtenden Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum, bei Osternesterln oder Geburtstagsfeiern die Rede wäre“, schildert Niederösterreichs umsichtig in allen Kunstfacetten sammelnder Kulturchef Hermann Dikovitsch gerührt, während er in Erinnerungen an jene Zeit schwelgt, als er selbst noch ein kleiner Bub war. Fein säuberlich verpackt, schlummert in Depotschachteln, was 1994 vom Wiener Chirurgen Erwin Mayr angekauft wurde.