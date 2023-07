Diese Salzburger träumen vom Olympiaticket

Kurs auf Los Angeles

Um den Segel-Nachwuchs muss man sich in Salzburg sicher keine Sorgen machen. Sebastian Slivon ist auf dem besten Weg in Richtung Los Angeles 2028 - der Kurs stimmt! Auf die Silbermedaille bei der U21-Europameisterschaft der 470er vergangenen Sommer setzte der Köstendorfer und seine kärntnerische Steuerfrau Rosa Donner einen drauf. Im August des selben Jahres jubelte das Duo bei der Junioren-WM in Ungarn über den U21-Weltmeistertitel. In der U24-Klasse wurde es zudem Rang drei. Auch dem 49er-Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger ist 2028 etwas zuzutrauen. Anfang Juni segelten die Strobler mit Rang drei in Almere (Hol) erstmals auf ein Weltcup-Podium.