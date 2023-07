Klartext von Kimmich: „Habe keine anderen Pläne“

Der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich hat den Wechselspekulationen ein Ende gesetzt und sich klar zum FC Bayern München bekannt. „Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der nächsten Saison hier bei Bayern spielen werde. Zumindest habe ich persönlich keine anderen Pläne“, sagte der 28-Jährige bei der ersten Pressekonferenz auf dem Marketing-Trip in Asien am Dienstag.