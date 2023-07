Mobilitätserhebung zeigt Mängel in OÖ auf

Das Ergebnis der oberösterreichischen Mobilitätserhebung liegt vor. Aus ihr geht hervor, dass sich seit 2012 der Anteil an zurückgelegten Wegen im motorisierten Individualverkehr (MIV) von 67,6 auf 65,5 Prozent zurückgegangen ist. Das ist der erste Rückgang dieser Kategorie seit 1992. Geradelte Kilometer stiegen am stärksten an (plus 49 Prozent), dennoch machen Radfahrten immer noch nur 6,7 Prozent aller Wege aus.