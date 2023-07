Rotorblätter beschädigt: Heli musste notlanden

Eigentlich wollte der Hubschrauber am Sonntag gegen 15.45 Uhr mit einem Notarzt zu einem verletzten Patienten im Bereich des Brandjochkreuzes in Innsbruck fliegen sollen. „Bei der versuchten Wiederaufnahme des Notarztes sowie des Patienten berührten die Rotorblätter des Hubschraubers aus unbekannter Ursache die dortige Felswand“, schildert die Polizei. Durch die Berührung wurden Staub und kleine Steine durch die Luft geschleudert. Der 35-jährige Notarzt wurde von einem dieser Steine am Unterarm getroffen und dabei verletzt.