Bahn-Verspätung in Japan sorgt für Schlagzeilen

Man stelle sich eine Stadt - bzw. ein Land - vor, in dem Verspätungen bei Bus und Bahn derart selten vorkommen, dass es eine Schlagzeile in den Topnachrichten hergibt, wenn es dann doch einmal vorkommt. So geschehen in Tokio auf der Yamanote-Linie, einer der verkehrsreichsten und bedeutendsten Bahnlinien in der Metropolregion. In Wien leider längst keine Schlagzeile, geschweige denn oft überhaupt eine Meldung wert ...