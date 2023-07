Rennradfahrer nach Kollision verletzt ins Spital

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 9 Uhr. Der 30-Jährige fuhr mit dem Rennrad in Fügen auf dem Zillertal-Radweg in Richtung Norden. Zur gleichen Zeit fuhr der 69-Jährige mit seinem Rennrad in die entgegengesetzte Richtung. In „Kapfing“ überholte der 30-Jährige eine Spaziergängerin auf dem Radweg.