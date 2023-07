Straka: Cool, Schmäh und Schnitzel von der Mama

Sepp Straka geht nach seiner 70er-Runde am Sonntag als geteilter Vierter um 14.45 Uhr MEZ an der Seite von Tommy Fleetwood in den Finaltag der British Open im Royal Liverpool Golf Club. Auf Spitzenreiter Brian Harman fehlen ihm sieben Schläge. Der Dritte Jon Rahm, der mit einer 63 Platzrekord spielte, ist aber nur einen Schlag entfernt.