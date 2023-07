Dürfen Klimakleber überhaupt noch Fleisch essen?

Bewusster Konsum ist wichtiger Faktor

In Österreich wird der größte Anteil am Lebensmittelmüll übrigens in privaten Haushalten verursacht. Hier kann also wirklich jeder etwas zum Klimaschutz beitragen, indem er Lebensmittelverschwendung bei sich zu Hause vermeidet. Anstatt sich also zu fragen, wer was darf oder nicht darf, sollten wir uns darauf konzentrieren, was wir alles tun können. Und das geht im Übrigen weit über das Thema Ernährung hinaus.