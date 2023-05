Arg! So viele Lebensmittel landen jährlich im Müll

14 Prozent der noch genießbaren Lebensmittel im Abfall kommen aus der Verarbeitung, neun Prozent aus Supermärkten und Großhandel sowie 19 Prozent aus dem Außer-Haus-Verzehr, also, grob gesagt, aus der Gastronomie und Gemeinschaftsküchen, so die Wiener Tafel anlässlich des Tages der Lebensmittelrettung am kommenden Freitag (26. Mai). Sie beruft sich bei ihren Aussagen auf Daten der Initiative „Land schafft Leben“.