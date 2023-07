Ungeklärter Mord: Polizei braucht externe Hilfe

„Der Erfolg gibt ihm recht“

„Ich hoffe auf neue Ermittlungsansätze und darauf, dass der Kreis an möglichen Tätern entscheidend eingegrenzt wird“, so der Jurist. Vom Wert Müllers Arbeit sei er überzeugt. „Der Erfolg im Fall Gorianstraße gibt ihm recht“, spielt Rieder auf einen anderen Mordfall der jüngeren Vergangenheit an. Nach dem Mord an Eleonore A. in Maxglan im Sommer 2020 liefen die Ermittlungen zunächst schleppend. Bis Müller eine DNA-Testung der Hausbewohner empfahl. Diese führte rasch zur Festnahme von Josef K., einem Nachbar der Pensionistin.