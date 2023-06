Der rätselhafte Tod des Möbelpackers Stefan M.

Was ist mit Stefan M. (52) passiert? Nach einem Anruf eines besorgten Bekannten haben Polizisten am Mittwochabend M. in seiner Wohnung im dritten Stock eines großen Mehrparteienwohnhauses in der Salzburger Gabelsbergerstraße aufgesucht. Doch die Beamten entdeckten den Einheimischen tot in seiner Wohnung. Mit schweren Kopfverletzungen, wie Staatsanwältin Elena Haslinger gegenüber der „Krone“ präzisiert.