Mörder von Schallmoos ist für Polizei ein Phantom

Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt

Staatsanwältin Elena Haslinger will die Ermittlungen nicht näher kommentieren. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“, also um dem Täter keine Informationen zu geben, heißt es. Der Ermittlungsdruck sei hoch. Die verantwortliche Kollegin habe „Anordnungen ohne Ende“ geschrieben - also umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen verfügt.