Kripo durchleuchtet Umfeld des Mord-Opfers

Polizistin stieg dank Hilfe der Feuerwehr in Wohnung

Ein besorgter Bekannter hatte zuvor bei der Exekutive angerufen. Über eine Drehleiter der Berufsfeuerwehr konnte eine Polizistin durch das Fenster in die Wohnung von M. steigen. Seit der Obduktion steht fest: Es war Mord. Mit stumpfer Gewalt ist M. in seiner Wohnung getötet worden - zumindest dies steht fest. Doch einen Tatverdächtigen hat die Polizei nicht. Genauso unklar ist, ob und was für eine Waffe zur Tat benutzt worden ist. Deshalb werde jetzt das Umfeld und Vorleben des Mordopfers durchleuchtet, verrät ein Polizei-Sprecher.