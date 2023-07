Es regnet und gewittert weiterhin in Österreich

Die Chance auf Schauer und Gewitter ist auch am Samstag noch gegeben. Die ersten gewittrigen Regenschauer starten am Vormittag über den Alpengipfeln sowie generell südlich und südwestlich davon. Am Nachmittag ist schließlich verbreitet mit Regenschauern und auch mit einzelnen Gewittern zu rechnen. In der Früh hat es zwischen elf und 19 Grad, die Temperatur steigt tagsüber auf 19 bis 29 Grad. Am heißesten ist es im Osten Österreichs.