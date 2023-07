Die Formel 1 fürchtet den nächsten Skandal

Debatte um Budgetgrenze

Dass Max Verstappens Red-Bull-Team trotz einer im Vorjahr verhängten Strafe wegen eines Bruchs der Finanzregeln diese Saison dominiert, lädt die Debatte um die Budgetgrenze noch mehr auf. So trafen Medienberichte über angebliche Tricksereien beim Etatdeckel die Formel 1 vor dem Ungarn-Gastspiel dieses Wochenende an einem wunden Punkt. Das Fachportal „motorsport.com“ will von drei Rennställen wissen, die im vergangenen Jahr wohl mehr ausgegeben haben als erlaubt. „Auto, Motor und Sport“ berichtet von immerhin zwei Teams, die sich verdächtig gemacht haben.