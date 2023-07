„Geschenk“ von RB: Verstappen nun noch schneller?

Welches Team Red Bull am ehesten die Stirn bieten können wird, ist auch ihm derzeit nicht klar. „Wir sehen, dass verschiedene Teams zu verschiedenen Zeiten Fortschritte machen. McLaren kam aus dem Nichts, am Wochenende davor war es Ferrari, am Wochenende davor war es Mercedes. Wer weiß also, wer an diesem Wochenende der größte Herausforderer sein wird“, erläuterte Horner.