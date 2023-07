„Großes Ziel!“ Ricciardo will Cockpit bei Red Bull

Ricciardo gibt an diesem Wochenende in Ungarn sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse beim zum Red-Bull-Imperium gehörenden Rennstall. Der 34-Jährige ersetzt bei AlphaTauri den Niederländer Nyck de Vries, den die Motorsport-Verantwortlichen bei Red Bull um Horner und Helmut Marko nach null Punkten in zehn Rennen gehen ließen. Ende der Vorsaison hatte sich Ricciardo bei McLaren verabschiedet und war als Backup-Pilot zu Red Bull zurückgekehrt. Bei dem österreichischen Team war er bereits von 2014 bis 2018 gefahren und hatte sieben seiner acht Siege geholt.