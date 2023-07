Singlewohnungen in Wien

Klein, aber oho! Diese 38m² Dachgeschosswohnung entspricht genau dieser Beschreibung. In Wien Donaustadt gelegen wird eine 1 Zimmer Wohnung in perfekter Lage und nur 2 Minuten von der U1 Station Kagraner Platz entfernt zur Vermietung frei. Sonnendurchflutet und mit zentral begehbarer Aufteilung ist diese Wohnung perfekte für Alleinstehende, die wissen was sie wollen. Die Küche ist hell und geschmackvoll, die Böden sind mit hochwertigem Parkett ausgestattet, die Nassräume sind schön verfliest. Selbstverständlich steht hier auch ein Kellerabteil zur Benützung zur Verfügung. Modern Wohnen ist hier so einfach, wie noch nie.