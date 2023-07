„Bin auch heute noch ein schlechter Verlierer!“

Stefan Hierländer brennt auf den Saison-Auftakt Samstag im Cup! Sturms Langzeit-Kapitän geht schon in seine achte Saison in Graz. Wo er auch im kommenden Spieljahr große Ziele verfolgt. Eine Kampfansage an Liga-Krösus Salzburg feuert der 32-Jährige aber nicht ab.