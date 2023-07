NÖ: Zwei Mordanschläge für Millionen-Erbe

Kapitel 3 - Der konstruierte Mordanschlag:

Vor zwei Monaten schließlich kam die Frau mit Stichverletzungen ins Spital. Ein angeblicher Mordversuch ihres fast blinden Ex-Freundes, der dafür zehn Kilometer per Rad im Regen angereist sein soll. Ihre minderjährige Tochter deckte die Version. Jetzt (wie berichtet) der Paukenschlag: Der bis dato in der Zelle sitzende Verdächtige wurde freigelassen, stattdessen das vermeintliche Opfer in U-Haft gesteckt. Kriminalisten und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass sich die Frau die Wunden selbst zugefügt - oder dafür einen Komplizen hatte. Auch die bei dem vermeintlich Verdächtigen entdeckten Blutspuren sollen gezielt platziert worden sein. „Erst wollte sie an sein Geld, dann hatte sie wegen der laufenden Ermittlungen Panik, dass sie auffliegt. Sie wollte von sich ablenken und ihn als Bösen hinstellen“, spekuliert ein Ermittler.