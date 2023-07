ÖBB bremsen wegen Mega-PV-Anlage Gemeinde aus

Die Aufregung in Taiskirchen in Oberösterreich ist groß! Denn für eine 18 Hektar große Fotovoltaikanlage mitten im Gemeindegebiet liegt bereits die erste Genehmigung auf dem Tisch. Das Problem? Der Bürgermeister war nicht in die Pläne eingebunden und kritisiert jetzt das Vorgehen der ÖBB scharf.