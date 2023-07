Wieso beim Großkonzert im Stadion das Handy spinnt

Am Konzert das Lieblingslied mitfilmen und auf Facebook posten, im „Notfall“ beim Getränkekauf vor Ort verschollene Bekannte aufspüren - es gibt viele mehr oder weniger gute Gründe, bei einer Großveranstaltung das Smartphone zu zücken. Handys sorgen dabei allerdings auch für Ärger. Bei Sportlern und Künstlern, die sich wünschen, die Fans würden sich dem Moment hingeben, statt in den Bildschirm zu starren. Und bei den Fans, weil sie beim Fotoversand und der Kontaktaufnahme mit Freunden am überlasteten Netz scheitern. Warum das so ist und wie man selbst in Menschenmassen noch kommunizieren kann, erfahren Sie hier.