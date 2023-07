Vettel über Formel-1-Rauswurf: „Das ist brutal!“

„Es ist natürlich schade für Nyck, wie es zu Ende geht. Ich denke, er hatte eine große Chance. Vielleicht ist es für ihn nicht so gelaufen, wie er oder die Leute es erwartet haben. Aber es ist auch ein bisschen hart, wenn es so plötzlich zu Ende geht. Das ist brutal“, sagte Vettel im Rahmen des berühmten „Goodwood Festival of Speed“ im britischen West Sussex.