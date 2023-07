Experten: „Sicheres Reisen ist Gebot der Stunde!“

Hunderttausende Österreicher packen aktuell ihre Koffer oder steigen schon bald in Auto, Zug sowie Flugzeug, um ins nahe oder ferne Ausland für einen Urlaub aufzubrechen. Oftmals wird aber in all dem Trubel übersehen, dass im Fall der Fälle nicht nur Sommer, Strand und Erholung warten, sondern auch Gefahren oder Probleme in fremden Ländern drohen.