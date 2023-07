Styriarte: Heldentum in weißen Unterleiberln

Im Styriarte Youth Orchestra kommt die Konzertmeisterin aus der Ukraine, der Trompeter aus Russland, die Violinistin aus Venezuela und der Paukist aus Österreich. Was sie alle verbindet: Auf den ersten Blick in der List-Halle und in der Fernseh-Übertragung des ORF sind es die weißen Unterleiberl und die nackten Füße; auf den zweiten, dass Mei-Ann Chen sie durch den ersten Satz treibt, als wäre ihr Taktstock eine Peitsche.