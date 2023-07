Besondere Entdeckungen auf den Tiroler Bergen

Nicht nur die Schwimmbäder und Seen in Tirol bieten an diesen heißen Sommertagen Abkühlung, sondern auch die Tiroler Berge. Dabei gibt es mit ein wenig Glück Besonderheiten zu entdecken, etwa: Sonnenaufgänge, Steinböcke und weiße Alpenrosen. Das zeigen unsere sehenswerten Bilder in der Slideshow.