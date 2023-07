Luftige Höhen zum Selbstkostenpreis beim Flugfest

Flying Bulls am Sonntag

Am Sonntag wird es dann spektakulär, wenn die Flying Bulls mit einer T28 Trojan über den Flugplatz in Hirt düsen werden und natürlich darf auch der größte Doppeldecker der Welt nicht fehlen, die Antonov II. Zudem können Flugzeuge besichtigt werden. Einmal in einem Segelflieger zu sitzen, ist nicht nur für Erwachsene eine tolle Gelegenheit und im „Red Bull Zelt“ gibt es alle Infos über die Segelflug-, Motorsegler und Ultralight-Schulung. Den Traum vom Fliegen kann jeder gesunde Mensch bereits ab 14 Jahren in Hirt verwirklichen. Die sympathischen Fluglehrer des Hirter Flugsportclubs stehen bereit. Weitere Infos unter www.lokh.at