Ex-Trainer klaut Vorarlbergern die Rohdiamanten

Was den Ex-Trainer aber nicht daran hindert, sich nun an den Kronjuwelen seines alten Vereins zu vergreifen. Denn Carrasco wird nicht alleine nach Lleida zügeln, sondern in Begleitung von Elias Mark und Tobias Kirchberger, den zwei größten Talenten, die in Wolfurt ihre Rollschuhe schnüren. „Das sind unsere Rohdiamanten, optimal ist das nicht“, sagt Kirchberger, der seinen Sohn bald ziehenlassen muss, „aber was will man Jungs in diesem Alter schon groß sagen. Für sie ist es eine riesengroße Möglichkeit.“