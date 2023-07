Betrunkener Jäger löst Cobra-Einsatz aus

Schwere Geschütze wurden Mittwochvormittag in dem beschaulichen Örtchen Moosbrunn aufgefahren: Ein betrunkener Jäger löste einen Cobra-Einsatz aus. Mit Maschinenpistolen ausgerüstet und Kampfmontur samt Schutzwesten bekleidet, sorgten die Beamten in der rund 1800-Seelen-Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha für reichlich Aufsehen. Ebenso kurios war auch der Grund: Mit umgehängter Büchse radelte ein Jäger im Bezirk Bruck an der Leitha von der Pirsch nach Hause. Zuvor dürfte er ordentlich aufs Halali angestoßen haben - und war entsprechend wackelig unterwegs. Doch statt eines kapitalen Hirsches gab es letztlich einen kapitalen Sturz.