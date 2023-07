Freimaurer: „Wurden von Teichtmeister getäuscht“

„In dem Moment, in dem die Anklage bekannt wurde, wurde Teichtmeister sofort aus der Großloge ausgeschlossen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es ein Freitag war“, heißt es gegenüber krone.tv. Am Freitag, dem 13. Jänner wurde in den Medien breitenwirksam bekannt, dass der Schauspieler angeklagt wurde, Unmengen an kinderpornografischen Dateien besessen zu haben. Seitens der Großloge habe man sofort und konsequent reagiert. „Das, was Teichtmeister getan hat, ist zutiefst zu verurteilen und wollen wir mit keinem Wort verteidigen.“