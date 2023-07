Automatischer Steuerausgleich? Besser nicht!

Besser nicht auf Brief von Finanzamt warten

Die Arbeiterkammer rät aber, nicht darauf zu vertrauen, dass man einen Brief bekommt, sondern den Steuerausgleich lieber gleich zu machen und sich bei der AK zu informieren, wenn es Fragen gibt. Jene, die etwas zum Abschreiben haben, wie etwaige Ausbildungen, Krankheitskosten, Fachliteratur, Pendlerpauschale usw., sollten nicht auf einen Brief vom Finanzamt warten.