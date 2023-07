Landwirt von Blitz getroffen, schildert Stromstoß

Freundin schwanger

Seine Freundin Karin Klammer leistete dem Verletzten sofort Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. „Karin ist Medizinerin. Sie weiß, was in so einem Fall zu tun ist“, zeigt sich der Kärntner dankbar und hatte gleichzeitig Angst um seine Geliebte. „Sie ist schwanger. Das hätte schlimm enden können. Ich bin froh, dass ihr nichts passiert ist.“