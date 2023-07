Laute Hilferufe: Mann mit Messer am Kopf verletzt

Durch laute Hilferufe wurden Polizisten am Montag gegen 4 Uhr auf einen schwer verletzten Mann in Wien-Meidling aufmerksam. Ein 38-jähriger Wiener soll diesen zuvor vermutlich mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er gab zu der Attacke an, dass er sich nur verteidigen wollte.