„Lebensbedrohliche“ Fluten fordern ein Todesopfer

Notstand in zwei Bezirken ausgerufen

Gouverneurin Kathy Hochul sagte, mehrere Personen würden noch vermisst. Sie rief für die Bezirke Orange County - rund 80 Kilometer nördlich von New York City - und Ontario County den Notstand aus. So können zusätzliche Mittel des Bundesstaates zur Verfügung gestellt werden. Hochul warnte vor lebensgefährlichen Überschwemmungen und rief die Menschen via Twitter auf, überflutete Straßen zu meiden.