In Oberösterreich stehen die Felder in Flammen

Funkenflug ist häufige Brandursache

Wenn kleine Steine gegen die Klingen eines Mähdreschers prallen, können Funken entstehen, die das ohnehin schon staubtrockene Feld mühelos in Brand setzen. So ist am Wochenende ein Feld in Esternberg in Flammen aufgegangen, das 13 Feuerwehren stundenlang in Atem hielt.