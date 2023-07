Princess Kate „entspannt und unbekümmert“ wie nie

Prinz William nahm am Donnerstag bei einem Benefiz-Polospiel in Windsor teil. Der Royal traf zweimal und gewann mit seinem Team. Zur Belohnung gab es ein Küsschen von Prinzessin Kate und eine bizarre Trophäe in Form eines Plüsch-Elefanten (siehe Video oben). Experten sagen nun, dass Kate sie an diesem Tag überrascht habe.