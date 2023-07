John Kerry: „Wir führen bereits Kriege um Wasser!“

Bis 2050 werden zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Ohne Eingriffe wird man auch das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Wie lange noch, bis auf den Alltag der Menschen korrigierend eingegriffen werden muss? Geburtenkontrolle, nur noch einmal pro Woche Fleisch, autofreie Tage etc.?

Niemand, weder ich noch Präsident Joe Biden, will das Leben von irgendjemandem kontrollieren oder in das Leben eingreifen. Was wir versuchen, ist, Anreize zu schaffen. Jedes Versäumnis kommt uns teuer zu stehen. Wir dürfen nicht mehr warten. Die wirtschaftlichen Vorteile, die verfügbaren Arbeitsplätze, die Übergangsinitiativen, die neuen Technologien werden für bessere Gesundheit, weniger Krankheiten, mehr Sicherheit sorgen. Die Vorteile einer schnelleren Umstellung überwiegen also bei Weitem. Andernfalls ist die Ernährungssicherheit gefährdet.