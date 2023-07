„Auszeichnung“ für LASK: Talent von AS Rom kommt!

Von 2019 bis 2021 lief Ebrima Darboe in 51 Partien für Romas U19 auf, sein Profi-Debüt in der Serie A feierte er im Mai 2021. Sein zweiter Profi-Einsatz führte ihn auf die ganz große Bühne: Beim 3:2-Sieg gegen Manchester United im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Europa League kam er 60 Minuten lang zum Einsatz. Vor knapp einem Jahr setzte ihn eine Kreuzband-Verletzung einige Zeit lang außer Gefecht, im Laufe des Frühjahrs kehrte Ebrima Darboe wieder in den Trainingsbetrieb der Roma zurück. Für die gambische Nationalmannschaft bestritt der 22-Jährige bisher elf Einsätze.